Potenza, scontro tra tifosi di squadre locali: uno muore investito. Arresti

Un morto e alcuni feriti è il bilancio, secondo quanto riferito dai media locali, di uno scontro tra tifoserie del Melfi e della Vultur Rionero avvenuto oggi, nel primo pomeriggio. La vittima era un tifoso 39enne della Vultur Rionero, squadra di Rionero in Vulture (Potenza). Lo scontro sarebbe avvenuto lungo la strada Basentana all’altezza di Vaglio di Basilicata (Potenza). Il giovane sarebbe stato investito da un'auto con a bordo tifosi dell'altra squadra. Secondo quanto si apprende la polizia ha arrestato il conducente della vettura e altre 24 persone.

“Sono sconcertato, il mio primo pensiero va ai familiari del ragazzo deceduto. Aspettiamo che venga chiarita la dinamica dei fatti, di certo il calcio non può essere preso come pretesto per compiere atti di violenza, sia dentro che fuori gli stadi”. Così il presidente della FIGC Gabriele Gravina commenta i fatti accaduti in Basilicata.

