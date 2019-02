Incendio in provincia di Pordenone: trovato morto un bimbo di 5 anni

Ustionate altre due persone. La tragedia a Pinzano al Tagliamento, in una casa di campagna

Tragedia a Pinzano Al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Un bambino di 5 anni è morto a causa di un incendio in una casa di campagna abitata da extracomunitari. Il piccolo è stato portato fuori dall'abitazione dai vigili del fuoco ancora in vita, ma era ormai troppo tardi e ha perso la vita nonostante il massaggio cardiaco.

Nel rogo, le cui cause dovranno essere accertate, sono rimaste ustionate due persone, le stesse che hanno avvisato i vigili del fuoco della presenza del piccolo all'interno della casa. Uno ustionato dalle fiamme, l'altro invece si è ferito lanciandosi dal primo piano dell'abitazione per sfuggire all'incendio, e presentava anche i sintomi di una forte intossicazione.

L'annuncio del drammatico intervento è stato dato dagli stessi vigili del fuoco sul proprio account Twitter nel tardo pomeriggio di martedì. In azione tre squadre: una da Spilimbergo, una da Maniago e l'autobotte da Pordenone

Drammatico intervento dei #vigilidelfuoco in corso a #PinzanoAlTagliamento (PN): rinvenuto il corpo senza vita di un bambino di 9 anni nell’abitazione rurale incendiata, ustionati i genitori pic.twitter.com/j0sxRSN5aK — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 12, 2019

