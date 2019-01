Pordenone, frode fiscale milionaria e centinaia di lavoratori irregolari

311 lavoratori irregolari, fatturazioni per operazioni inesistenti per 5,1 milioni di euro, redditi sottratti a tassazione per 5,4 milioni di euro, contributi e ritenute non versate per 625.000 euro, 8 persone indagate e un sequestro per equivalente per 4.050.000 euro. Questo il risultato dell’operazione “Clepe et Labora” condotta dalla Guardia di Finanza di Pordenone. Le indagini, avviate da quasi un anno, hanno interessato una cooperativa facente parte di un noto gruppo operante in diverse Province del Triveneto in servizi di facchinaggio, movimentazione merci e servizi ecologici. Sequestrati in via preventiva 4.050.000 euro (pari alle imposte evase), tra contanti, unità immobiliari e beni mobili di valore (compresi orologi di elevato pregio).