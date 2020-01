Pop Bari, arrestati ex vertici Marco e Gianluca Jacobini

di mad

Milano, 31 gen. (LaPresse) - Questa mattina i finanzieri di Bari hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti dell'ex presidente della Banca Popolare di Bari, Marco Jacobini (indagato per false comunicazioni sociali, falso in prospetto, ostacolo alla vigilanza, maltrattamenti ed estorsioni), di suo figlio Gianluca, già Condirettore Generale (indagato per false comunicazioni sociali, falso in prospetto, ostacolo alla vigilanza, maltrattamenti ed estorsioni) e di Elia Circelli, attuale responsabile della Funzione Bilancio e Amministrazione del medesimo istituto di credito (indagato per false comunicazioni sociali).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata