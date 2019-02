Ponte Morandi, via libera del Mit ai primi 60 milioni per la ricostruzione

Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha firmato il decreto del Mef che dà il via libera ai primi 60 milioni di euro per la ricostruzione del viadotto Polcevera di Genova, il cui crollo, il 14 agosto scorso, provocò 43 morti. Il decreto legge Genova autorizza la spesa di 30 milioni di euro all'anno dal 2018 al 2029 a garanzia dell'immediata attivazione del finanziamento come anticipo del versamento. Oggi il premier Conte è atteso nel capoluogo ligure per dare inizio alle operazioni di demolizione del Ponte Morandi. "Nei giorni successivi alla tragedia abbiamo spesso ripetuto una frase 'Genova nel cuore'. dai miei pensieri non è mai uscita", ha scritto il primo ministro su Facebook.