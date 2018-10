Genova, Toti: "Il sindaco Bucci è il commissario alla ricostruzione del ponte Morandi"

"Questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte mi ha comunicato, come previsto dal Decreto, l'intenzione di procedere alla nomina del sindaco Bucci come Commissario straordinario alla ricostruzione del Ponte Morandi di Genova. La regione ha già risposto con parere favorevole". L'annuncio è arrivato dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, su Twitter.

#Dl Genova: sindaco Bucci sara' commissario ++- Dopo una telefonata questa mattina tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti Palazzo Chigi ha comunicato,... https://t.co/AfC9m2uq5y — Focus Economia (@FocusEconomia) 4 ottobre 2018

Qualche ora prima, il vicepremier Luigi Di Maio, aveva assicurato a Radio Radicale che a sciogliere la riserva sul nome del commissario straordinario per la ricostruzione a Genova è il presidente del Consiglio: "Il nuovo decreto da super poteri al commissario per poter ricostruire in tempi veloci. Questo è il nostro obiettivo. Il nome oggi lo conoscerete".

Intanto, la Guardia di finanza di Genova ha diffuso un nuovo video del crollo del ponte Morandi. Le immagini, riprese da una telecamera di sorveglianza, mostrano gli istanti immediatamente successivi al collasso.

