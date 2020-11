Ponte Morandi, arrestato l'ex ad di Autostrade Castellucci

Misure cautelari per tre ex dirigenti e tre attuali dipendenti di Aspi: l'ipotesi di reato è attentato alla sicurezza e frode

L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della procura di Genova su alcuni lavori di manutenzione che non sarebbero stati eseguiti sul ponte Morandi e che riguardano i pannelli fono assorbenti. La Guardia di Finanza ha anche eseguito anche misure cautelari nei confronti di manager di Aspi tuttora in carica e ex dirigenti del gruppo.

Da questa mattina militari della Guardia di Finanza di Genova, coordinati della locale Procura della Repubblica, procuratore aggiunto Paolo D’Ovidio e pm Walter Cotugno, stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari, nei confronti di 3 ex top manager e 3 attuali dirigenti della Società Autostrade per l’Italia Spa. Si tratta di 3 arresti domiciliari e 3 misure interdittive.

L’indagine, avviata un anno fa a seguito dell’analisi della documentazione informatica e cartacea acquisita nell’inchiesta principale legata al crollo del Ponte Morandi, è relativa alle criticità - in termini di sicurezza - delle barriere fonoassorbenti, del tipo integrate modello 'Integautos' installate sulla rete autostradale.

