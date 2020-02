Ponte Genova, Toti: Toscani è andato oltre parola di troppo, cosa gigantesca

di lcr/ect

Milano, 10 feb. (LaPresse) - Benetton che interrompe la collaborazione con Toscani? "Io non sono mai perché qualcuno perda il posto di lavoro, ma non penso che Toscani abbia problemi fine mese per campare la famiglia. Dopo di che la cazzata è gigantesca. Qualche problema di immagine Benetton lo ha accumulato in questi mesi e ha fatto ciò che riteneva opportuno fare. Toscani avrebbe dovuto scusarsi con un po' più di convinzione. Può scappare una parola di troppo, ma quella era davvero oltre il troppo". Così il governatore della Liguria Giovanni Toti a margine alla Bit a Milano, rispondendo alla stampa, commentando la decisione del Gruppo Benetton di non collaborare più con il fotografo Oliviero Toscani dopo le sue affermazioni sul Ponte di Genova.

