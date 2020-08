Ponte Genova, taglio nastro con Conte, Bucci e Toti. In volo frecce tricolori

di lcr/lrs

Genova, 3 ago. (LaPresse) - Il premier Giuseppe Conte, il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci e il governatore della Liguria Giovanni Toti hanno tagliato il nastro per inaugurare il nuovo Ponte di Genova, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le frecce tricolori sono in volo sopra il ponte. Molte le autorità presenti.

