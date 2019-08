Ponte Genova, procuratore: No capri espiatori, cerchiamo la verità

di ect

Milano, 14 ago. (LaPresse) - "La domanda di giustizia non è di ricerca di capri espiatori o di facili soluzioni da offrire in pasto per risolvere in modo disinvolto questioni complesse; ma una rigorosa risposta alla domanda di ricerca di verità". Così il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi.

