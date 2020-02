Ponte Genova, completata ultima pila del nuovo ponte

Non si fermano i lavori al cantiere del nuovo ponte di Genova. E’ stata conclusa l’ultima delle 18 pile giganti in cemento armato, alte fino a 45 metri, a sostegno della struttura, costruita dalla joint venture PERGENOVA tra Salini Impregilo e Fincantieri. Per l’occasione, presenti in cantiere l’amministratore delegato di Salini Impregilo, Pietro Salini, insieme al commissario straordinario per il ponte e sindaco di Genova, Marco Bucci, al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.