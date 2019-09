Ponte Genova, Autostrade: Viadotti Pecetti e Paolillo sono sicuri

di mrc/scp

Genova, 13 set. (LaPresse) - In merito alle notizie di stampa che riguardano i provvedimenti adottati dalla magistratura genovese con riferimento ai viadotti Pecetti e Paolillo, Autostrade per l'Italia "conferma nuovamente la sicurezza di tali opere, dove gli interventi di manutenzione sono stati conclusi diversi mesi fa". Lo scrive Autostrade in una nota specificando che "sulla scorta delle informazioni fornite dalle direzioni di tronco competenti, la società ha inviato lo scorso 4 dicembre 2018 al ministero delle Infrastrutture e trasporti un report contenente il dettaglio degli interventi manutentivi realizzati e delle verifiche effettuate sui viadotti della rete, tra cui il Pecetti e il Paolillo". "In nessun caso - sottolinea Autostrade - è stato riscontrato alcun problema riguardante la sicurezza di questi e altri viadotti oggetto di indagine, che sono stati verificati anche da società esterne specializzate in tale tipo di monitoraggi, oltre che dai competenti uffici ispettivi del ministero".

