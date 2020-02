Ponte Genova, Autostrade: Affermazioni di Toscani incomprensibili

di mrc/scp

Milano, 5 feb. (LaPresse) - In relazione alle dichiarazioni rilasciate da Oliviero Toscani sulla tragedia di Genova, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, dichiara: "Non comprendiamo assolutamente le affermazioni di Oliviero Toscani. In ogni caso, credo sia giusto ribadire che la tragedia del Morandi è stata e sarà sempre una tragedia gravissima e ingiustificabile, e che porteremo il dolore che ha causato dentro di noi per tutta la vita. E' un sentimento che unisce tutti gli uomini e le donne che operano ogni giorno nella nostra azienda". "Proprio per questo - aggiunge - abbiamo cercato, con umiltà e per quanto possibile, di lenire le ferite della tragedia dimostrando la nostra vicinanza ai familiari delle vittime, a tutte le persone coinvolte e alla comunità genovese".

