Ponte Genova, Aspi: Sempre dato massimo supporto al commissario

di dab

Roma, 8 lug. (LaPresse) - "Autostrade per l'Italia, nel corso di questi due anni, ha supportato in ogni modo la realizzazione del nuovo viadotto sul Polcevera facendosi carico della totalità delle spese di demolizione e costruzione. Le risorse complessivamente erogate per Genova, sotto forme di indennizzi e sostegno a cittadini e imprese, sono pari a circa 600 milioni di euro". È quanto si legge in una nota della società.

