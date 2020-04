Ponte di Genova: varata l'ultima campata con Conte, De Micheli e vertici Salini-Impregilo e Fincantieri

E’ stata sollevata in quota l’ultima campata che completa la struttura del Nuovo Ponte di Genova, costruito da Salini Impregilo e Fincantieri. Il varo è avvenuto alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro per le infrastrutture Paola De Micheli che hanno visitato il cantiere. Presenti con loro il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Commissario straordinario per la ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci, l’AD di Salini Impregilo Pietro Salini e l’AD di Fincantieri Giuseppe Bono. Dopo il completamento a febbraio delle 18 pile, Salini Impregilo e Fincantieri hanno avviato la fase finale della costruzione della struttura portante, dopo soli 10 mesi dal primo getto delle fondazioni a giugno 2019. Con il sollevamento del diciannovesimo e ultimo impalcato vengono completati i 1.067 metri di viadotto sul Polcevera saldati in un’unica enorme piastra d’acciaio tenuta insieme dalle 18 giganti pile di calcestruzzo.