Poliziotto impugna la pistola: "Guarda che sparo", tensione al porto di Civitavecchia

Momenti di tensione al porto di Civitavecchia, agli imbarchi per la Tunisia. Un battibecco, mercoledì scorso intorno alla mezzanotte, tra alcune persone e gli agenti di polizia sembra degenerare al punto che un agente imbraccia l'arma d'ordinanza dopo aver schiaffeggiato una persona e minaccia di usarla. All'origine della contesa una vettura che ostacolava l'imbarco. La scena è diventata virale in un video diffuso sui social. Tre cittadini tunisini sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti erano intervenuti per dare sostegno ad alcune guardie giurate.