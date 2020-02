Polizia postale: Attenzione a pericolosa sfida social 'skullbreaker'

di ect

Milano, 21 feb. (LaPresse) - La polizia postale mette in guardia su una nuova moda che sta spopolando sul web, soprattutto tra i giovanissimi. Si tratta della cosiddetta 'skullbreaker'. "Da qualche giorno circolano in rete video allarmanti su una nuova 'challenge' in cui due ragazzi affiancano un terzo e mentre questo salta, gli altri fanno uno sgambetto che determina la caduta violenta del malcapitato", si legge in un post sull'account ufficiale della polizia. Un comportamento "sbagliato e molto pericoloso" in quanto "la mancanza improvvisa di appoggio mentre si salta comporta necessariamente una caduta senza controllo che può determinare lesioni anche gravissime come fratture di arti, svenimenti ed ematomi cerebrali".

