Pistoia, fiamme in una mansarda: muore 80enne

di fbg/scp

Pistoia, 11 dic. (LaPresse) - Un uomo di 80 anni è morto nell'incendio della mansarda di un'abitazione ad Agliana (Pistoia), in via Livorno. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco che avevano appena estinto l'incendio. Due donne invece sono state tratte in salvo e soccorse dal personale medico del 118. Il rogo ha provocato danni ingenti. Sul posto anche il funzionario di guardia e personale dell'ufficio di polizia giudiziaria del comando dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata