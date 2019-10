Pisa, uomo si barrica in casa e minaccia di sparare

di fbg/scp

Pisa, 24 ott. (LaPresse) - Un uomo armato, dal primo pomeriggio di oggi, si è asserragliato nella sua casa a Vicopisano (Pisa) e minaccia di sparare a chiunque si avvicini. La strada in cui si trova l'abitazione dell'uomo, viale Diaz, è stata chiusa al traffico e tutta la zona è stata messa in sicurezza con l'intervento dei carabinieri di San Giovanni alla Vena (Pisa) e della compagnia di Pontedera (Pisa), che stanno trattando con l'uomo per farlo uscire. Da quanto si apprende, l'uomo asserragliato sarebbe un commerciante che detiene legalmente dei fucili. Sul posto anche il sindaco Matteo Ferrucci, gli operatori del 118 e la polizia municipale. Non si conoscono, al momento, i motivi che hanno spinto l'uomo a barricarsi in casa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata