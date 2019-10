Pisa, si è arreso l'uomo barricato in casa

di scp

Milano, 24 ott. (LaPresse) - "È finita positivamente la drammatica vicenda dell'uomo di Vicopisano che si era barricato in casa, armato.

I negoziatori sono riusciti a farlo uscire dall'abitazione senza conseguenze né per lui né per altre persone. Siamo sollevati e grati". Lo scrive su Facebook il sindaco della cittadina pisana, Matteo Ferrucci. "Ringraziamo ancora le forze dell'ordine - aggiunge - che per ore si sono spese per raggiungere questo risultato. Siamo vicini alla famiglia, confidando che ogni aspetto di questo brutto fatto possa trovare, col tempo, un miglioramento e una soluzione. Grazie per la disponibilità e la calma dimostrate, in particolare, dalle famiglie di viale Diaz che hanno subito più direttamente disagi e preoccupazione".

