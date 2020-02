Pisa, esplode airbag per tamponamento tra auto: muore neonato

di fbg/scp

Pisa, 17 feb. (LaPresse) - Un neonato di due mesi è morto alle 22.30 di ieri all'ospedale Cisanello di Pisa dove era stato trasportato nel pomeriggio in gravissime condizioni per i traumi riportati in un tamponamento fra tre auto, in via Paradisa. Il piccolo aveva riportato un trauma toracico e un trauma cranico giudicati gravissimi dai medici, che hanno tentato di salvarlo sottoponendolo a un intervento chirurgico. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il neonato, in macchina con la famiglia, si sarebbe trovato dentro il seggiolino posizionato sul posto del passeggero accanto al guidatore e in conseguenza del tamponamento l'airbag dell'auto si sarebbe attivato urtando il piccolo, che avrebbe così riportato i traumi per lui poi fatali.

