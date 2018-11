Pisa, 27enne ucciso a colpi di pistola: interrogato un uomo

Un uomo è sotto interrogatorio a Pisa nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Giuseppe Marchesano, il 27enne trovato morto sabato sera nella sua abitazione a Castel Del Bosco, frazione del comune di Montopoli Valdarno (Pisa). Massimo riserbo da parte degli inquirenti sull'identità della persona attualmente sotto interrogatorio, che viene sentita dagli investigatori nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Pisa. Marchesano è stato ucciso con quattro colpi di arma da fuoco sparati alla testa e altri due alle gambe e la sua morte risalirebbe almeno a venerdì, un giorno prima della scoperta del suo cadavere.

A trovare il 27enne senza vita, nel piccolo appartamento dove viveva da solo, un amico che per ore aveva cercato di mettersi in contatto con lui senza ottenere risposta. Il corpo di Marchesano era sul divano in salotto. La scena del crimine sarebbe apparsa agli inquirenti come un'autentica esecuzione. L'abitazione non era in disordine e nulla era stato rubato.



