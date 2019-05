Pienza, crolla un pezzo delle mura. Nessun ferito

Una porzione delle antiche mura di Pienza (Siena, in Val d'Orcia) è crollata questa mattina per cause in corso di accertamento. I detriti sono finiti nella strada sottostante, che è stata interrotta. Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il centro storico di Pienza da diversi anni è patrimonio Unesco.

La splendida cittadina medioevale di Pienza deve la sua fortuna al fatto di aver dato i natali a Enea Silvio Piccolomini che divenne Papa nel 1458 con il nome di Pio II. Il Pontefice, durante un viaggio verso nord si trovò a passare per il borgo che gli aveva dato i natali che si chiamava Corsignano. Lo trovò in condizioni di assoluto degrado e decise di ricostruirlo sopra al vecchio. Ne venne fuori (In circa 4 anni) una specie di "città ideale" disegnata dall'architetto Bernardo Rossellino. Per la sua bellezza e l'ottimo stato di conservazione dei palazzi, Pienza è oggetto di visite da tutto il mondo in tutte le stagioni. Dal 1996 fa parte dei Patrimoni naturali, artistici, culturali dell'UNESCO.

La conservazione di Pienza è sempre più complicata anche per il lavoro "negativo" delle radici degli alberi che, insieme alle piogge di questi giorni, potrebbero essere all'origine del crollo.

