Piemonte, Allasia: Per 50 Regione inno di Farassino e bandiera su Monviso

di scp/vln

Torino, 14 gen. (LaPresse) - "C'è da parte di questo Consiglio la volontà dell'istituzione dell'inno del Piemonte, riconoscibile da tutto il territorio, indubbiamente con una canzone di Tipo Farassino".

Così a LaPresse il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia, in occasione della conferenza stampa di apertura delle celebrazioni per i 50 anni della Regione. "Tra le manifestazioni previste una molto simbolica: porteremo il drapò, la bandiera del Piemonte, sulla vetta del Monviso", aggiunge, ricordando il logo pensato per le celebrazioni, che ricorda i 1.181 Comuni piemontesi.

