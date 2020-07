Piazza San Carlo, legale banda spray: Faremo senza dubbio ricorso in Cassazione

di scp

Torino, 17 lug. (LaPresse) - "Faremo senza ombra di dubbio ricorso in Cassazione". Così a LaPresse Laura Cargnino, una dei legali dei quattro giovani della 'banda dello spray', condannati oggi anche dalla Corte d'appello di Torino per aver prodotto il panico in piazza San Carlo durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid il 3 giugno 2017. "Attendiamo il deposito delle motivazioni della sentenza - spiega -, vogliamo capire perché abbiano rifiutato le nostre doglianze difensive. Secondo noi era possibile una ricostruzione dei fatti diversa, con la fonte del panico non dettata dallo spray ma dal rumore riferito da oltre cento testimoni".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata