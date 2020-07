Piazza San Carlo, confermata condanna omicidio per 4 giovani banda dello spray

di scp

Torino, 17 lug. (LaPresse) - La Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna dei quattro giovani della 'banda dello spray', accusati di aver prodotto il panico in piazza San Carlo durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid il 3 giugno 2017. Per le conseguenze della folla in fuga, oltre 1.500 persone sono rimaste ferite e due donne hanno in seguito perso la vita. I quattro giovani sono accusati di aver usato spray urticante per rapinare i presenti e di omicidio preterintenzionale; tre di loro sono stati condannati a 10 anni, 4 mesi e 20 giorni, il quarto a 10 anni, 3 mesi e 24 giorni.

