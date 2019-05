Piacenza, donna trovata morta in casa con tagli alla gola: fermato il marito

L'uomo è stato rintracciato in un autogrill in autostrada in Veneto, dopo essere stato irreperibile per alcune ore

E' stato fermato mercoledì sera tardi dai carabinieri il marito della donna trovata morta in casa con dei tagli alla gola a Borgonovo (Piacenza). Nei suoi confronti è stato disposto il fermo di indiziato di delitto per l'omicidio della moglie. L'uomo è stato rintracciato in un autogrill in autostrada in Veneto, dopo essere stato irreperibile per alcune ore. A quanto si apprende dagli investigatori, con lui si trovavano anche i suoi figli che stanno bene. L'uomo al momento si trova in carcere in attesa della convalida del fermo.

