Piacenza, coppia scomparsa: pm indagano l'uomo per omicidio

di bdr

Milano, 31 ago. (LaPresse) - La Procura di Piacenza ha aperto un'indagine per omicidio e occultamento di cadavere a carico di Massimo Sebastiani per la scomparsa di Elisa Pomarelli, la 28enne di Borgotrebbia di cui non si hanno notizie da domenica 25 agosto. Lo rende noto il sito de 'La Libertà'. La svolta è arrivata nel pomeriggio, dopo che i carabinieri del Ris di Parma hanno fatto una serie di sopralluoghi nell'abitazione di Massimo Sebastiani a Campogrande di Carpaneto poste sotto sequestro con l'auto e il telefono dell'operaio 45enne. Lunedì è previsto un sopralluogo da parte degli inquirenti.

