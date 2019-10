Piacenza, auto si ribalta in un campo: muore 51enne

di ect

Milano, 13 ott. (LaPresse) - Un uomo di 51 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte in provincia di Piacenza. Per motivi ancora da accertare, la vittima ha perso il controllo della vettura. Il mezzo si è ribaltato in un campo a ridosso della provinciale che collega la cittadina di San Pietro in Cerro alla frazione di San Predetto. L'impatto è stato letale. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. I carabinieri di Fiorenzuola hanno proceduto ai rilievi di rito.

