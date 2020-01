Peste suina, sequestrate a Padova 10 tonnellate di carne cinese

Blitz della Guardia di Finanza in un magazzino all'ingrosso di generi alimentari

La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato quasi 10 tonnellate di carne di maiale proveniente della Cina: erano state introdotte nell'Ue in maniera irregolare e potenzialmente contaminate dalla peste suina. La Ulss 6 Euganea ha deciso di incenerire immediatamente i prodotti, considerati pericolosi. Il maxisequestro e in un magazzino dove le carni erano giunte dopo essere sbarcate a Rotterdam, in Olanda.