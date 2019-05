Pescara, incendio in casa di cura: due pazienti morti

di lrs

Milano, 20 mag. (LaPresse) - Due pazienti, presumibilmente uomini, sono morti nell'incendio che si è sviluppato questa sera nel reparto psichiatrico della casa di cura 'Villa Serena' di Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara. Sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, intorno alle 21.45, avvertiti dall'usciere della struttura sanitaria. Sul posto sta arrivando il magistrato di turno. L'indagine si occuperà innanzitutto di capire le cause del rogo. L'intervento di soccorso è ancora in corso. Presente anche il 118.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata