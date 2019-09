Pescara, autobus finisce fuori strada: una decina di feriti

di mrc/scp

Milano, 17 set. (LaPresse) - Circa dieci persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazza in modo più grave, dopo che un autobus della società Tua (Trasporto unico abruzzese) è uscito fuori strada sulla provinciale di Spoltore verso Caprara d'Abruzzo (Pescara). Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco di Pescara, intervenuti sul posto, il mezzo si è scontrato con un'auto per poi finire contro un albero. Sono in corso le operazioni di salvataggio da parte dei soccorritori.

