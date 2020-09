Pescara, allarme bomba: pacchi sospetti in diversi siti

di ect

Milano, 9 set. (LaPresse) - Allarme bomba a Pescara per alcuni pacchi sospetti in diversi punti della città, tra cui il comando provinciale dei carabinieri e il Distretto sanitario. In campo gli artificieri dell'Arma, della polizia di Stato, i vigili del fuoco e il 118.

