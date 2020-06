Pescara, aggressione omofoba: 25enne assalito da 7 persone

La vittima è uno studente che era in compagnia del ragazzo 22enne

A Pescara sette giovani, tra cui una ragazza, hanno aggredito un ragazzo gay di 25 anni, che era in compagnia del fidanzato 22enne, 45 minuti dopo la mezzanotte di giovedì sul lungomare vicino la Nave di Cascella. Lo riporta il quotidiano Il Centro.

I due erano diretti a casa. Il ragazzo, ex studente universitario alla D'Annunzio, residente fuori regione, è finto in ospedale all'alba della scorsa notte con la mascella sinistra fratturata. "Non perdono i miei aggressori, mi fanno solo tanta pena", ha detto il 25enne, secondo quanto riferito dal quotidiano, dopo l'aggressione.

