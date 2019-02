Per i genitori di Renzi chiesta la revoca dei domiciliari

Il legale dei genitori dell'ex premier Matteo Renzi ha fatto sapere di aver chiesto la revoca dei domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli per la totale insussistenza delle esigenze cautelari. L'avvocato Bagattini lo ha spiegato al termine dell'interrogatorio di ieri dei due davanti al gip del tribunale di Firenze, Anna Fantechi. I genitori di Renzi, ai domiciliari dal 18 febbraio, si sono difesi dalle accuse di bancarotta e false fatturazioni, nell'ambito di un'inchiesta sul fallimento di alcune cooperative collegate all'azienda della loro famiglia. "Non siamo amministratori di fatto delle cooperative, e non è vero che volevamo lucrare sul macero", hanno spiegato. Ai domiciliari anche l'imprenditore ligure Mariano Massone, mentre il numero degli indagati complessivo è salito a 18.