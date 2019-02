Pedofilia, vittima del clero: Ho denunciato, mi hanno trattato da bugiardo-2-

di rib/npf

Città del Vaticano, 21 feb. (LaPresse) - "Vediamo tutti i giorni la punta dell'iceberg - dice ancora la vittima -: nonostante la Chiesa affermi che è tutto finito, continuano a emergere casi: perché? Perché si procede come quando ci si trova di fronte a un tumore: si deve trattare tutto il tumore, non limitarsi a rimuoverlo; quindi serve la chemioterapia, la radioterapia, bisogna fare dei trattamenti. Non serve estirpare il tumore e basta. Io vi chiedo di ascoltare quello che il Santo Padre vuole fare, non limitandovi ad assentire con un cenno del capo per fare poi un'altra cosa".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata