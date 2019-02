Pedofilia, Papa: Summit vescovi atto di forte responsabiltà pastorale

di mad/vln

Città del Vaticano, 17 feb. (LaPresse) - "Da giovedì a domenica prossima avrà luogo in Vaticano un incontro dei presidenti di tutte le Conferenze Episcopali sul tema della protezione dei minori nella Chiesa". Lo ha annunciato Papa Francesco al termine della recita dell'Angelus in piazza San Pietro. Il Pontefice ha invitato a "pregare per questo appuntamento, che ho voluto come atto di forte responsabilità pastorale davanti a una sfida urgente del nostro tempo".

