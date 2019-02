Pedofilia, Papa: Giornate vertice possano essere di conversione

di rib/npf

Città del Vaticano, 20 feb. (LaPresse) - "Da domani vivremo alcune giornate di dialogo e comunione, di ascolto e discernimento. Possano essere un tempo di conversione. Non vogliamo annunciare noi stessi, ma Colui che è morto per noi. #PBC2019". Lo scrive su Twitter Papa Francesco commentando il vertice antiabusi che si tiene in Vaticano da domani a domenica.

