Pedofilia, Papa: Ascoltiamo grido dei piccoli che chiedono giustizia

di rib/npf

Città del Vaticano, 21 feb. (LaPresse) – “Dinanzi alla piaga degli abusi sessuali perpetrati da uomini di Chiesa a danno dei minori, ho pensato di interpellare voi, Patriarchi, Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Superiori Religiosi e Responsabili, affinché tutti insieme ci mettiamo in ascolto dello Spirito Santo e con docilità alla Sua guida ascoltiamo il grido dei piccoli che chiedono giustizia”. Così Papa Francesco nel discorso di apertura del vertice sulla lotta alla pedofilia in corso in Vaticano.

