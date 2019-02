Pedofilia, Gisotti: Pell non è più prefetto e partirà indagine Vaticano

di rib/npf

Città del Vaticano, 27 feb. (LaPresse) - "Confermo che il cardinale George Pell non è più il Prefetto della Segreteria per l'Economia. Posso inoltre chiarire che, dopo la sentenza di condanna di primo grado nei confronti del Cardinale Pell, la Congregazione per la Dottrina della Fede si occuperà ora del caso nei modi e con i tempi stabiliti dalla normativa canonica". Lo dice il Direttore 'ad interim' della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, confermando la notizia data ieri sera con un tweet.

