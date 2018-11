Pedofilia, Cei: In passato pensavamo solo a scandali, cambiato approccio

di rib/abf

Città del Vaticano, 15 nov. (LaPresse) - "La pedofilia nel Clero è una piaga gravissima che non dovrebbe albergare né nella società né nella Chiesa. In passato abbiamo pensato troppo allo scandalo. Oggi abbiamo fatto una scelta più evangelica, più radicale. Il Vangelo dice che gli scandali non dovrebbero esserci ma se ci sono è bene che siano manifestati per bene della verità. Adesso c'è una pedagogia della verità, tutto un atteggiamento nuovo". Lo dice il presidente dei vescovi italiani, Gualtiero Bassetti, in conferenza stampa dopo la 72esima assemblea generale della Conferenza episcopale italiana. La pedofilia, aggiunge, è una problema che la Chiesa intende risolvere "radicalmente".

