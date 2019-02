Pedofilia, a Roma la marcia delle vittime dei preti

A Roma, le vittime di abusi da parte di preti pedofili e le associazioni che le sostengono sono scese in piazza per chiedere giustizia e tolleranza zero per i colpevoli, alla vigilia della chiusura del primo storico summit mondiale sugli abusi sessuali da parte di esponenti della Chiesa, organizzato in Vaticano da Papa Francesco. "Le parole e le scuse non ci bastano, vogliamo atti concreti come la rimozione dei vescovi insabbiatori".