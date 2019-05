Pavia, omicidio-suicidio: uccide colf strangolandola e poi si toglie la vita

Omicidio suicidio nel pavese. A Borgarello è stata uccisa una donna di 26 anni e il killer poi si è suicidato. La vittima di origini cubane era la sua colf. A toglierle la vita il suo datore di lavoro che l'avrebbe strangolata in casa per poi uccidersi sparandosi in una zona non lontana, nei dintorni della abitazione.

L'uomo, 48 anni, sulle cui tracce gli investigatori si sono subito messi gli investigatori, sarebbe stato a bordo della sua moto quando si è ucciso. L'arma con cui si sarebbe sparato non risulta detenuta con regolare porto d'armi. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Sotto la lente degli investigatori anche la natura dei rapporti fra la colf e il suo datore di lavoro, proprietario della casa in cui è avvenuto l'omicidio. A dare l'allarme sono stati i parenti dell'uomo a seguito di suoi messaggi che hanno destato preoccupazione.

