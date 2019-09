Pavia, due operai annegano in una vasca: altri due dispersi

di mad

Milano, 12 set. (LaPresse) - Incidente in un'azienda agricola di Arena Po (Pavia). Due operai sono annegati in una vasca, altri due sono dispersi. I vigili del fuoco stanno procedendo allo svuotamento della vasca per agevolare le operazioni di recupero. Lo comunica in una nota l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia.

