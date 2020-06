Pavia, donna muore investita dall'auto del marito

di mad

Pavia, 14 giu. (LaPresse) - Dramma al culmine di una lite ieri sera a Corteolona, in provincia di Pavia. Una donna di 48 anni è stata investita e uccisa dall'auto guidata dal marito, di 57 anni. I fatti sarebbero accaduti, secondo quanto confermato dai carabinieri che indagano sulla vicenda, sotto casa, quando l'uomo è uscito in fretta e furia e si è messo alla guida. La moglie lo ha inseguito in strada ed è avvenuta la tragedia. L'uomo, sotto choc, ha detto di non essersi accorto della presenza della moglie. È stato sentito nella notte dai militari in caserma ma non è stato fermato: al momento l'indagine è per omicidio colposo.

