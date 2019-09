Pavia, annegano nei liquami in una azienda agricola: 4 morti

Sono morti annegati in una vasca di liquami mentre erano al lavoro in un'azienda agricola di Arena Po, in provincia di Pavia. Quattro le vittime, tutte di origine indiana

Sono morti annegati in una vasca di liquami mentre erano al lavoro in un'azienda agricola di Arena Po, in provincia di Pavia. Quattro le vittime, tutte di origine indiana. Due erano fratelli e proprietari della ditta di allevamento di bovini, tra le più importanti della zona. Dalle prime ricostruzioni, uno dei lavoratori si è sentito male nella cisterna per le forti esalazioni, gli altri sarebbero morti nel tentativo di salvarlo. Alla famiglia va il cordoglio della neo ministra alle politiche agricole Bellanova che sottolinea: "La sicurezza sul lavoro è un diritto irrinunciabile e dobbiamo fare ogni sforzo per garantirlo".

