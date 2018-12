Pavia, 18enne accoltella la madre e tenta il suicidio: è grave

di ect

Pavia, 6 dic. (LaPresse) - Un ragazzo di 18 anni è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia dopo che, la scorsa notte, ha tentato il suicidio tagliandosi la gola. Prima del gesto autolesionistico ha accoltellato la madre, con la quale aveva litigato. La donna, di 43 anni, è salva. Il fatto è accaduto in un appartamento di via Togni a Broni, nel pavese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

