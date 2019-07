Paura a Stromboli, esplosioni dal cratere: morto un escursionista

Paura a Stromboli dove ci sono vittime per l'eruzione del vulcano. Un escursionista è morto nell'esplosione e un altro è rimasto ferito. I due si trovavano sul versante del vulcano in eruzione. Diverse le squadre dei pompieri impegnate per spegnere gli incendi divampati nei canneti per la colata lavica ma le operazioni risultano difficili per via del fumo che impedisce l'intervento dei Canadair. Paura per abitanti e turisti, in molti si sono tuffati in mare per lo spavento. A Ginostra persone barricate in casa per i lapilli mentre sono numerosi quelli in fuga dall'isola siciliana.