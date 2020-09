Parolin: Pompeo aveva chiesto, ma Papa non lo riceve in campagna elettorale

di rib/abf

Roma, 30 set. (LaPresse) - "Mike Pompeo aveva chiesto di vedere il Papa, ma il Papa l'aveva detto chiaramente che non si ricevono personalità politiche in campagna elettorale. Le dichiarazioni successive non c'entrano nulla". Lo ha detto il segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, parlando a margine di un simposio sulla libertà religiosa.

