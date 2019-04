Papa visita a sorpresa centro per malati Alzheimer a periferia Roma

di rib

Città del Vaticano, 12 apr. (LaPresse) - Alle ore 15.30 di questo pomeriggio, proseguendo l'impegno pastorale dei Venerdì della Misericordia, Papa Francesco ha lasciato Casa Santa Marta per recarsi in visita al Villaggio Emanuele alla Bufalotta, nella periferia nord di Roma, accompagnato da mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.

Il Villaggio Emanuele è nel Parco delle Sabine ed è una struttura dedicata alla cura delle persone affette da morbo di Alzheimer, organizzata come un vero e proprio Villaggio, che consente agli ospiti di vivere in condizioni di normalità, riproducendo tanti piccoli aspetti della vita quotidiana, necessari a chi vive questa difficile patologia per creare e mantenere un ponte di comunicazione con l'esterno, promuovendo la socializzazione e l'inclusione. Il Villaggio è intitolato al suo fondatore Emmanuele F.M. Emanuele, Presidente onorario della Fondazione Roma, che con lungimiranza si è prodigato per ricercare una soluzione innovativa per l'assistenza residenziale alle persone colpite da Alzheimer.

(Segue).

